DPG Media Palgad

DPG Media palga vahemik varieerub $44,948 kogu kompensatsioonis aastas Turundus madalamas otsas kuni $134,980 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt DPG Media. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $85K
Turundus
$44.9K
Tarkvaraarenduse juht
$135K

