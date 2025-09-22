Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in India kogusumma ettevõttes DP World on ₹8.17M year kohta. Vaata ettevõtte DP World kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹8.17M
Tase
-
Põhipalk
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹1.29M
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
12 Aastat
Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes DP World in India on aastase kogutasuga ₹10,812,636. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte DP World Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹6,871,484.

