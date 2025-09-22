Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes DP World ulatub ₹2.21M year kohta taseme SDE puhul kuni ₹4.97M year kohta taseme Group SDE 2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹4.08M. Vaata ettevõtte DP World kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
