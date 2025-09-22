Ettevõtete kataloog
DP World
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tootejuht

  • Kõik Tootejuht Palgad

DP World Tootejuht Palgad

Mediaanne Tootejuht tasupaketi in India kogusumma ettevõttes DP World on ₹6.78M year kohta. Vaata ettevõtte DP World kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹6.78M
Tase
Senior
Põhipalk
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹997K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed DP World?

₹13.94M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₹2.61M+ (mõnikord ₹26.13M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tootejuht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

El paquete salarial más alto reportado para un Tootejuht en DP World in India tiene una compensación total anual de ₹11,170,115. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DP World para el puesto de Tootejuht in India es ₹6,543,810.

Esiletõstetud töökohad

    DP World jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Coinbase
  • Amazon
  • Apple
  • Lyft
  • Databricks
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid