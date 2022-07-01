Ettevõtete kataloog
Doxy.me
Doxy.me Palgad

Doxy.me palk ulatub $116,415 kogutasus aastas Turundus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $181,398 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Doxy.me. Viimati uuendatud: 11/20/2025

Tarkvaraarendaja
Median $179K

Full-Stack tarkvarainsener

Turundus
$116K
Toote Juht
$116K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Tarkvaraarenduse Juht
$181K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Doxy.me on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $181,398. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Doxy.me keskmine aastane kogutasu on $147,889.

Muud ressursid

