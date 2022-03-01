Ettevõtete kataloog
Dow
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Dow Palgad

Dow palga vahemik varieerub $34,354 kogu kompensatsioonis aastas Toote disainer madalamas otsas kuni $417,900 Finantsanalüütik kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Dow. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $103K

Teadusuuringute teadlane

Mehaanika insener
Median $125K

Tootmisinsener

Keemiainsener
Median $104K

Uurimisinsener

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Andmeteadlane
Median $164K
Raamatupidaja
$72.6K
Meditsiinilise tehnika insener
$107K
Ärianalüütik
$103K
Ettevõtte arendus
$95.7K
Andmeanalüütik
$45.3K
Andmeteaduse juht
$164K
Elektriinsener
$111K
Finantsanalüütik
$418K
Riistvara insener
$130K
Infotehnoloog
$80.4K
Materjalide insener
$139K
Toote disainer
$34.4K
Tootehaldusr
$279K
Projektijuht
$116K
Müük
$80.6K
Lahendusarhitekt
$209K
Tehniline programmijuht
$61.1K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Dow on Finantsanalüütik at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $417,900. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Dow mediaan aastane kogukompensatsioon on $107,460.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Dow jaoks

Seotud ettevõtted

  • Allscripts
  • Visa
  • HPE
  • Northrop Grumman
  • Oliver Wyman
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid