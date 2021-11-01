Ettevõtete kataloog
DoubleVerify
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

DoubleVerify Palgad

DoubleVerify palga vahemik varieerub $67,609 kogu kompensatsioonis aastas Ärianalüütik madalamas otsas kuni $340,290 Tehniline programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt DoubleVerify. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $208K
Tootehaldusr
Median $170K
Tarkvaraarenduse juht
Median $255K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Raamatupidaja
$113K
Ärianalüütik
$67.6K
Andmeanalüütik
$108K
Andmeteadlane
$249K
Personaliosakond
$113K
Toote disainer
$194K
Projektijuht
$143K
Müük
$136K
Tehniline programmijuht
$340K
UX uurija
$111K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

El rol con mayor salario reportado en DoubleVerify es Tehniline programmijuht at the Common Range Average level con una compensación total anual de $340,290. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en DoubleVerify es $142,722.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti DoubleVerify jaoks

Seotud ettevõtted

  • QuinStreet
  • Microsoft
  • Oracle
  • Visa
  • ServiceNow
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid