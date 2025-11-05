Ettevõtete kataloog
Dotdash Meredith
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Canada

Dotdash Meredith Tarkvaraarendaja Palgad kohas Canada

Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes Dotdash Meredith ulatub CA$48.3K year kohta taseme Software Engineer 1 puhul kuni CA$113K year kohta taseme Software Engineer 2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$84.5K. Vaata ettevõtte Dotdash Meredith kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
(Algajate Tase)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta
Millised on karjääritasemed Dotdash Meredith?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Dotdash Meredith in Canada on aastase kogutasuga CA$120,928. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dotdash Meredith Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$84,541.

Esiletõstetud töökohad

    Dotdash Meredith jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Apple
  • Roblox
  • Databricks
  • SoFi
  • Square
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid