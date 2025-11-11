Ettevõtete kataloog
Mediaanne UX disainer tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Dotdash Meredith on $122K year kohta. Vaata ettevõtte Dotdash Meredith kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Mediaan pakk
company icon
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Kokku aastas
$122K
Tase
L2
Põhipalk
$117K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$5K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga UX disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Dotdash Meredith in United States on aastase kogutasuga $159,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dotdash Meredith UX disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $122,000.

