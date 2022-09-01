Ettevõtete kataloog
Dotdash Meredith
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Dotdash Meredith Palgad

Dotdash Meredith palga vahemik varieerub $80,400 kogu kompensatsioonis aastas Küberturvalisuse analüütik madalamas otsas kuni $162,180 Toote disainer kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Dotdash Meredith. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $144K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Tootehaldusr
Median $145K
Turundus
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Turunduse operatsioonid
$141K
Toote disainer
$162K
Projektijuht
$126K
Küberturvalisuse analüütik
$80.4K
Tarkvaraarenduse juht
$123K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Dotdash Meredith on Toote disainer at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $162,180. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Dotdash Meredith mediaan aastane kogukompensatsioon on $140,700.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Dotdash Meredith jaoks

Seotud ettevõtted

  • Tesla
  • PayPal
  • Google
  • Roblox
  • Intuit
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid