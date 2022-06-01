Ettevõtete kataloog
dormakaba
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

dormakaba Palgad

dormakaba palga vahemik varieerub $18,526 kogu kompensatsioonis aastas Riistvara insener madalamas otsas kuni $170,056 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt dormakaba. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Riistvara insener
$18.5K
Infotehnoloog
$147K
Toote disainer
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tarkvaraarendaja
$89.4K
Tarkvaraarenduse juht
$170K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w dormakaba to Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $170,056. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w dormakaba wynosi $89,367.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti dormakaba jaoks

Seotud ettevõtted

  • Square
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Tesla
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid