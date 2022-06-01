Ettevõtete kataloog
Domino Data Lab
Domino Data Lab Palgad

Domino Data Lab palk ulatub $165,825 kogutasus aastas Tehniline Kirjutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $497,376 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Domino Data Lab. Viimati uuendatud: 10/14/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $208K
Tootejuht
Median $240K
Andmeteadlane
$247K

Finantsanalüütik
$229K
Toote Disainer
$191K
Värbaja
$229K
Tarkvaraarenduse Juht
$497K
Lahenduste Arhitekt
$171K
Tehniline Kirjutaja
$166K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Domino Data Lab ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Domino Data Lab on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $497,376. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Domino Data Lab keskmine aastane kogutasu on $228,850.

