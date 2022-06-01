Ettevõtete kataloog
Dollar Tree
Dollar Tree Palgad

Dollar Tree palga vahemik varieerub $59,700 kogu kompensatsioonis aastas Raamatupidaja madalamas otsas kuni $211,050 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Dollar Tree. Viimati uuendatud: 8/17/2025

$160K

Raamatupidaja
$59.7K
Klienditeenindus
$66.1K
Tootehaldusr
$211K

Värbaja
$122K
Lahendusarhitekt
$204K
Riskikapitalist
$71K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Dollar Tree on Tootehaldusr at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $211,050. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Dollar Tree mediaan aastane kogukompensatsioon on $96,324.

