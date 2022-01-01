Ettevõtete kataloog
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Palgad

Dolby Laboratories palga vahemik varieerub $87,720 kogu kompensatsioonis aastas Personaliosakond madalamas otsas kuni $537,300 Äri operatsioonide juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Dolby Laboratories. Viimati uuendatud: 8/17/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Teadusuuringute teadlane

Tootehaldusr
P3 $208K
P4 $265K
Äri operatsioonide juht
$537K

Äri arendus
$400K
Andmeteadlane
$299K
Elektriinsener
$122K
Finantsanalüütik
$249K
Riistvara insener
$188K
Personaliosakond
$87.7K
Infotehnoloog
$250K
Turundus
$292K
Turunduse operatsioonid
$381K
Toote disainer
$183K
Projektijuht
$116K
Müük
$151K
Müügiinsener
$208K
Lahendusarhitekt
$138K
Tehniline programmijuht
$152K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Dolby Laboratories-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga roll Dolby Laboratories on Äri operatsioonide juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $537,300. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Dolby Laboratories mediaan aastane kogukompensatsioon on $208,158.

