Ettevõtete kataloog
DJI
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

DJI Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in China kogusumma ettevõttes DJI on CN¥720K year kohta. Vaata ettevõtte DJI kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Mediaan pakk
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Kokku aastas
CN¥720K
Tase
T3
Põhipalk
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Boonus
CN¥0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed DJI?

CN¥1.15M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt CN¥216K+ (mõnikord CN¥2.16M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes DJI in China on aastase kogutasuga CN¥1,863,298. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte DJI Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥719,500.

Esiletõstetud töökohad

    DJI jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Snap
  • Roblox
  • Intuit
  • Facebook
  • DoorDash
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid