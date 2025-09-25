Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Divisions Maintenance Group on $192K year kohta. Vaata ettevõtte Divisions Maintenance Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Mediaan pakk
company icon
Divisions Maintenance Group
Senior Software Engineer
Cincinnati, OH
Kokku aastas
$192K
Tase
Senior Engineer
Põhipalk
$182K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$10K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed Divisions Maintenance Group?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Divisions Maintenance Group in United States on aastase kogutasuga $248,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Divisions Maintenance Group Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $126,000.

Esiletõstetud töökohad

    Divisions Maintenance Group jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid