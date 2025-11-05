Ettevõtete kataloog
DISA Global Solutions Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Houston Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Houston Area kogusumma ettevõttes DISA Global Solutions on $125K year kohta. Vaata ettevõtte DISA Global Solutions kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
Kokku aastas
$125K
Tase
-
Põhipalk
$125K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
17 Aastat
Millised on karjääritasemed DISA Global Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes DISA Global Solutions in Greater Houston Area on aastase kogutasuga $127,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte DISA Global Solutions Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Houston Area on $126,000.

Esiletõstetud töökohad

    DISA Global Solutions jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

