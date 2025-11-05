Ettevõtete kataloog
Direct Line Group
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater London Area

Direct Line Group Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater London Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater London Area kogusumma ettevõttes Direct Line Group on £55K year kohta. Vaata ettevõtte Direct Line Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£55K
Tase
L3
Põhipalk
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Boonus
£3.1K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Direct Line Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Direct Line Group in Greater London Area on aastase kogutasuga £72,857. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Direct Line Group Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater London Area on £52,891.

Esiletõstetud töökohad

    Direct Line Group jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • DoorDash
  • Uber
  • Square
  • Databricks
  • Lyft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid