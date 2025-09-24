Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes Direct Line Group on £52.8K year kohta. Vaata ettevõtte Direct Line Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Direct Line Group
DevOps Engineer
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£52.8K
Tase
B3
Põhipalk
£52.8K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
£121K

Palku ei leitud
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tarkvaraarendaja la Direct Line Group in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £72,665. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Direct Line Group pentru rolul de Tarkvaraarendaja in United Kingdom este £52,752.

