Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes Direct Line Group on £70K year kohta. Vaata ettevõtte Direct Line Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Direct Line Group
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£70K
Tase
-
Põhipalk
£70K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Direct Line Group?

£121K

Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Direct Line Group in United Kingdom on aastase kogutasuga £81,388. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Direct Line Group Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £68,425.

