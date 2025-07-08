Ettevõtete kataloog
Digit Insurance Palgad

Digit Insurance palk ulatub $7,225 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $18,426 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Digit Insurance. Viimati uuendatud: 11/23/2025

Andmeteadlane
Median $18.4K
Tarkvaraarendaja
$7.2K


Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Digit Insurance on Andmeteadlane aastase kogutasuga $18,426. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Digit Insurance keskmine aastane kogutasu on $12,825.

