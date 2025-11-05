Ettevõtete kataloog
Devoteam
Devoteam Tarkvaraarendaja Palgad kohas Lisbon Metro Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Lisbon Metro Area kogusumma ettevõttes Devoteam on €32.7K year kohta. Vaata ettevõtte Devoteam kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Devoteam
Frontend Software Engineer
Lisbon, LI, Portugal
Kokku aastas
€32.7K
Tase
Senior
Põhipalk
€32.7K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Devoteam?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Devoteam in Lisbon Metro Area on aastase kogutasuga €43,377. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Devoteam Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Lisbon Metro Area on €32,946.

