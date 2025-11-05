Tarkvaraarendaja tasu in Spain ettevõttes Deutsche Telekom ulatub €36.3K year kohta kuni €80.3K. Mediaanne yearne tasupaketi in Spain kogusumma on €58.6K. Vaata ettevõtte Deutsche Telekom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
