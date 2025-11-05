Tarkvaraarendaja tasu in Greece ettevõttes Deutsche Telekom ulatub €35.6K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni €26.2K year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greece kogusumma on €29.2K. Vaata ettevõtte Deutsche Telekom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
