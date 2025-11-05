Tarkvaraarendaja tasu in Germany ettevõttes Deutsche Telekom ulatub €41.1K year kohta taseme Junior Software Engineer puhul kuni €131K year kohta taseme Principal Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Germany kogusumma on €66.5K. Vaata ettevõtte Deutsche Telekom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
