Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Tarkvaraarendaja Palgad kohas Germany

Tarkvaraarendaja tasu in Germany ettevõttes Deutsche Telekom ulatub €41.1K year kohta taseme Junior Software Engineer puhul kuni €131K year kohta taseme Principal Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Germany kogusumma on €66.5K.

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
(Algajate Tase)
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Deutsche Telekom?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Deutsche Telekom in Germany on aastase kogutasuga €130,965. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Deutsche Telekom Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €66,503.

Muud ressursid