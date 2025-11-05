Ettevõtete kataloog
Deutsche Telekom
  • Budapest Metropolitan Area

Deutsche Telekom Tarkvaraarendaja Palgad kohas Budapest Metropolitan Area

Tarkvaraarendaja tasu in Budapest Metropolitan Area ettevõttes Deutsche Telekom ulatub HUF 12.62M year kohta taseme Software Engineer puhul kuni HUF 19.62M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Budapest Metropolitan Area kogusumma on HUF 12.42M. Vaata ettevõtte Deutsche Telekom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
(Algajate Tase)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed Deutsche Telekom?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Deutsche Telekom in Budapest Metropolitan Area on aastase kogutasuga HUF 22,558,597. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Deutsche Telekom Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Budapest Metropolitan Area on HUF 12,809,942.

