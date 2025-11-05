Tarkvaraarendaja tasu in Budapest Metropolitan Area ettevõttes Deutsche Telekom ulatub HUF 12.62M year kohta taseme Software Engineer puhul kuni HUF 19.62M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Budapest Metropolitan Area kogusumma on HUF 12.42M. Vaata ettevõtte Deutsche Telekom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
