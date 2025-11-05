Ettevõtete kataloog
Deutsche Bahn
Deutsche Bahn Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Rhine-Main Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Rhine-Main Area kogusumma ettevõttes Deutsche Bahn on €65.1K year kohta. Vaata ettevõtte Deutsche Bahn kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Kokku aastas
€65.1K
Tase
L2
Põhipalk
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€1K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed Deutsche Bahn?
+€50.9K
+€78.1K
+€17.5K
+€30.7K
+€19.3K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area on aastase kogutasuga €106,746. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Deutsche Bahn Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Rhine-Main Area on €60,513.

Muud ressursid