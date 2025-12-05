Ettevõtete kataloog
Descript UX Uurija Palgad

Keskmine UX Uurija kogutasu in United States ettevõttes Descript ulatub $167K kuni $233K year kohta. Vaata ettevõtte Descript kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$180K - $210K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$167K$180K$210K$233K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Descript?

KKK

Kõrgeima palgaga UX Uurija ametikoha palgapakett ettevõttes Descript in United States on aastase kogutasuga $233,240. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Descript UX Uurija ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $166,600.

