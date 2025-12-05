Ettevõtete kataloog
DEPT
DEPT Toote Disainer Palgad

Vaata ettevõtte DEPT kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$106K - $123K
Switzerland
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$97.7K$106K$123K$137K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed DEPT?

Kaasatud ametinimetused

UX disainer

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes DEPT in Switzerland on aastase kogutasuga CHF 110,957. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte DEPT Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Switzerland on CHF 79,255.

Muud ressursid

