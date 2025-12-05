Ettevõtete kataloog
Department of Veterans Affairs
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
Keskmine Arst kogutasu in United States ettevõttes Department of Veterans Affairs ulatub $141K kuni $193K year kohta. Vaata ettevõtte Department of Veterans Affairs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$153K - $181K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$141K$153K$181K$193K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Department of Veterans Affairs?

KKK

Kõrgeima palgaga Arst ametikoha palgapakett ettevõttes Department of Veterans Affairs in United States on aastase kogutasuga $193,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Department of Veterans Affairs Arst ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $141,120.

