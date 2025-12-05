Ettevõtete kataloog
Dentsu
Dentsu Värbaja Palgad

Keskmine Värbaja kogutasu in United States ettevõttes Dentsu ulatub $135K kuni $193K year kohta. Vaata ettevõtte Dentsu kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$155K - $182K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$135K$155K$182K$193K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Dentsu?

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Dentsu in United States on aastase kogutasuga $193,050. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dentsu Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $135,300.

Muud ressursid

