Dentsu
Dentsu Raamatupidaja Palgad

Keskmine Raamatupidaja kogutasu in Japan ettevõttes Dentsu ulatub ¥9.67M kuni ¥13.2M year kohta. Vaata ettevõtte Dentsu kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$69.5K - $84K
Japan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$64.9K$69.5K$84K$88.6K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes Dentsu in Japan on aastase kogutasuga ¥13,197,394. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dentsu Raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Japan on ¥9,670,504.

