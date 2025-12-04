Ettevõtete kataloog
Dentons
Dentons Õigusosakond Palgad

Vaata ettevõtte Dentons kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$128K - $154K
Singapore
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$119K$128K$154K$163K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Dentons?

Kõrgeima palgaga Õigusosakond ametikoha palgapakett ettevõttes Dentons in Singapore on aastase kogutasuga SGD 210,054. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dentons Õigusosakond ametikoha keskmine aastane kogutasu in Singapore on SGD 153,919.

