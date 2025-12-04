Ettevõtete kataloog
DENSO
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

DENSO Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in United States ettevõttes DENSO ulatub $130K kuni $189K year kohta. Vaata ettevõtte DENSO kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$149K - $170K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$130K$149K$170K$189K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Tarkvaraarenduse Juht andmete sisestusts ettevõttes DENSO avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed DENSO?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes DENSO in United States on aastase kogutasuga $188,800. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte DENSO Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $129,600.

Esiletõstetud töökohad

    DENSO jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • KPIT
  • Northrop Grumman
  • Oliver Wyman
  • Cognizant
  • Siemens
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/denso/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.