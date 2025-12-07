Ettevõtete kataloog
Delphia
Delphia Toote Disainer Palgad

Keskmine Toote Disainer kogutasu in Canada ettevõttes Delphia ulatub CA$190K kuni CA$270K year kohta. Vaata ettevõtte Delphia kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$158K - $185K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$138K$158K$185K$197K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Delphia in Canada on aastase kogutasuga CA$270,467. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Delphia Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$189,558.

