Backend tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Deloitte ulatub $87.9K year kohta taseme L1 puhul kuni $174K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $118K. Vaata ettevõtte Deloitte kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
$87.9K
$85.8K
$1K
$1.1K
L2
$111K
$105K
$0
$5.2K
L3
$138K
$131K
$0
$6.5K
L4
$133K
$120K
$2.8K
$10.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Deloitte ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)