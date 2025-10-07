Ettevõtete kataloog
Deloitte Technology Risk Analyst Palgad kohas United States

Technology Risk Analyst tasu in United States ettevõttes Deloitte ulatub $109K year kohta taseme L1 puhul kuni $99.6K year kohta taseme L2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $98.1K. Vaata ettevõtte Deloitte kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
$109K
$103K
$0
$6.6K
L2
$99.6K
$99.6K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Deloitte ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Technology Risk Analyst ametikoha palgapakett ettevõttes Deloitte in United States on aastase kogutasuga $133,125. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Deloitte Technology Risk Analyst ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $104,000.

