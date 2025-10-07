Auditor tasu in Greater Los Angeles Area ettevõttes Deloitte ulatub $72.5K year kohta taseme L1 puhul kuni $114K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Los Angeles Area kogusumma on $83K. Vaata ettevõtte Deloitte kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
$72.5K
$72.5K
$0
$0
L2
$81K
$81K
$0
$0
L3
$114K
$107K
$0
$7.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Deloitte ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)