Ettevõtete kataloog
Dell Technologies
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Riskikapitalist

  • Kõik Riskikapitalist Palgad

Dell Technologies Riskikapitalist Palgad

Keskmine Riskikapitalist kogutasu in United States ettevõttes Dell Technologies ulatub $119K kuni $167K year kohta. Vaata ettevõtte Dell Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$129K - $150K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$119K$129K$150K$167K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Riskikapitalist andmete sisestusts ettevõttes Dell Technologies avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Dell Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Riskikapitalist pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Juhtpartner

KKK

Kõrgeima palgaga Riskikapitalist ametikoha palgapakett ettevõttes Dell Technologies in United States on aastase kogutasuga $166,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dell Technologies Riskikapitalist ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $119,000.

Esiletõstetud töökohad

    Dell Technologies jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.