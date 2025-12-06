Ettevõtete kataloog
Dell Technologies
Dell Technologies Tehnilise Kirjutaja Palgad

Keskmine Tehnilise Kirjutaja kogutasu in India ettevõttes Dell Technologies ulatub ₹1.5M kuni ₹2.06M year kohta. Vaata ettevõtte Dell Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$18.6K - $22K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$17.1K$18.6K$22K$23.4K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Dell Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Kirjutaja ametikoha palgapakett ettevõttes Dell Technologies in India on aastase kogutasuga ₹2,060,318. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dell Technologies Tehnilise Kirjutaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,504,928.

Muud ressursid

