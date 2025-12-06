Keskmine Käskkirjade Insener kogutasu in Italy ettevõttes Dell Technologies ulatub €40.9K kuni €59.5K year kohta. Vaata ettevõtte Dell Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025
Keskmine Kogutasu
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Dell Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)
