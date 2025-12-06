Toote Juht tasu in United States ettevõttes Dell Technologies ulatub $117K year kohta taseme I7 puhul kuni $645K year kohta taseme E1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $230K. Vaata ettevõtte Dell Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Dell Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)
