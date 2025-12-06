Ettevõtete kataloog
Dell Technologies
Dell Technologies Toote Disaini Juht Palgad

Keskmine Toote Disaini Juht kogutasu in China ettevõttes Dell Technologies ulatub CN¥869K kuni CN¥1.24M year kohta. Vaata ettevõtte Dell Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$140K - $163K
China
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$122K$140K$163K$174K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Dell Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disaini Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Dell Technologies in China on aastase kogutasuga CN¥1,239,548. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dell Technologies Toote Disaini Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥868,743.

