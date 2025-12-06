Mehaanika Insener tasu in United States ettevõttes Dell Technologies ulatub $98.5K year kohta taseme L6 puhul kuni $225K year kohta taseme L9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $195K. Vaata ettevõtte Dell Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$98.5K
$94K
$0
$4.5K
Senior Mechanical Engineer
$117K
$117K
$0
$0
Principal Engineer
$187K
$161K
$10K
$16K
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Dell Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)
