Dell Technologies
Dell Technologies Juhtimiskonsultant Palgad

Juhtimiskonsultant kogutasu in Ireland ettevõttes Dell Technologies on €118K year kohta taseme L9 puhul. Vaata ettevõtte Dell Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$110K - $129K
Ireland
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$102K$110K$129K$142K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Dell Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Juhtimiskonsultant ametikoha palgapakett ettevõttes Dell Technologies in Ireland on aastase kogutasuga €123,567. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dell Technologies Juhtimiskonsultant ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ireland on €88,715.

Muud ressursid

