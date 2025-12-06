Ettevõtete kataloog
Dell Technologies
Dell Technologies Tööstus Disainer Palgad

Keskmine Tööstus Disainer kogutasu in Singapore ettevõttes Dell Technologies ulatub SGD 43.4K kuni SGD 60.8K year kohta. Vaata ettevõtte Dell Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$36.4K - $42.3K
Singapore
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$33.6K$36.4K$42.3K$47K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Dell Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tööstus Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Dell Technologies in Singapore on aastase kogutasuga SGD 60,774. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dell Technologies Tööstus Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Singapore on SGD 43,410.

