  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

Dell Technologies Andmeteadlane Palgad

Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes Dell Technologies ulatub $102K year kohta taseme L5 puhul kuni $219K year kohta taseme L9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $150K. Vaata ettevõtte Dell Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Data Scientist I
L5
$102K
$97.4K
$0
$4.7K
Data Scientist II
L6
$130K
$125K
$0
$5.7K
Senior Data Scientist
L7
$130K
$121K
$1K
$7.8K
Principal Scientist
L8
$173K
$154K
$3.6K
$15.9K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Vaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Dell Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Dell Technologies in United States on aastase kogutasuga $235,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dell Technologies Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $153,000.

Esiletõstetud töökohad

    Dell Technologies jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti



