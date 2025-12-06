Ettevõtete kataloog
Raamatupidaja kogutasu in United States ettevõttes Dell Technologies on $112K year kohta taseme L7 puhul. Vaata ettevõtte Dell Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$105K - $123K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$97.9K$105K$123K$136K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Dell Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes Dell Technologies in United States on aastase kogutasuga $136,305. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dell Technologies Raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $97,860.

Muud ressursid

