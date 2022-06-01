Ettevõtete kataloog
Deepgram
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Deepgram Palgad

Deepgram palga vahemik varieerub $139,300 kogu kompensatsioonis aastas Lahendusarhitekt madalamas otsas kuni $172,480 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Deepgram. Viimati uuendatud: 8/9/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Personaliosakond
$143K
Turundus
$155K
Tootehaldusr
$166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tarkvaraarendaja
$172K
Lahendusarhitekt
$139K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Deepgram on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $172,480. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Deepgram mediaan aastane kogukompensatsioon on $154,770.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Deepgram jaoks

Seotud ettevõtted

  • Spotify
  • Facebook
  • Roblox
  • Lyft
  • Tesla
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid