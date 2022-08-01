Datacom Palgad

Ettevõtete kataloog
Datacom palga vahemik varieerub $39,640 kogu kompensatsioonis aastas Küberturvalisuse analüütik madalamas otsas kuni $195,975 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Datacom. Viimati uuendatud: 8/13/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $51K
Ärianalüütik
$99K
Klienditeenindus
$50.3K

Infotehnoloog
$95.3K
Projektijuht
$84.2K
Küberturvalisuse analüütik
$39.6K
Lahendusarhitekt
$196K
Tehniline programmijuht
$159K
KKK

The highest paying role reported at Datacom is Lahendusarhitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Datacom is $89,777.

